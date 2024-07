O Hospital Mãe de Deus desligou funcionários do Centro Obstétrico, única área da casa de saúde que não retomou as atividades depois da enchente de maio. Desde a semana passada, a possibilidade de um fechamento permanente do setor materno-infantil da casa de saúde preocupa entidades médicas. Para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers), demissões podem indicar que instituição considera não retomar os serviços.