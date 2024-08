Após demissão de 50 funcionários, Mãe de Deus projeta reabertura da maternidade para o primeiro trimestre de 2025

Fechado desde a enchente de maio, o Centro Obstétrico do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, deve ser reaberto no primeiro trimestre de 2025, conforme projeção de João Baptista Feijó, diretor-executivo da Associação Educadora São Carlos, mantenedora da casa de saúde. A demissão de cerca de 50 funcionários da maternidade, entre médicos e enfermeiros, que ocorreu no início desta semana, causou temor sobre o fechamento permanente do serviço e resultou em notas de repúdios de sindicatos e associações médicas do Estado.