A Food and Drug Administration (FDA), equivalente americana da Anvisa no Brasil, aprovou nesta terça-feira (2), o uso do donanemabe, medicamento capaz de retardar a progressão do Alzheimer em pacientes nos estágios iniciais da doença. Fabricado pela farmacêutica Eli Lilly e comercializado com o nome Kisunla, o medicamento é uma substância injetável que deve ser administrada uma vez por mês.