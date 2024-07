Na manhã desta quinta-feira (18), o SBT confirmou que o apresentador Silvio Santos, 93 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de H1N1. Definida como uma gripe provocada por um subtipo do vírus influenza A, a doença possui grande potencial de transmissão e foi responsável por uma pandemia entre 2009 e 2010.