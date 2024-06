Com o objetivo de ajudar a população atingida pela enchente, a unidade móvel da Expedição Novos Sorrisos fará atendimentos odontológicos gratuitos em Porto Alegre até o dia 9 de agosto. Estacionada no Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa, a carreta conta com dois consultórios e pode atender até 20 pacientes por dia. As consultas preventivas são agendadas online, com antecedência, e as urgentes são por ordem de chegada.