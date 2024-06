Uma ação de saúde realizada nesta quinta-feira (13) distribuiu mais de 27 mil litros de água e atendeu 40 pessoas vítimas da enchente em Eldorado do Sul. Concentrada no bairro Vila da Paz, a iniciativa foi promovida por duas médicas do Hospital Moinhos de Vento, além de alunos da Faculdade Moinhos, em uma das cidades mais afetadas pela cheia no Rio Grande do Sul.