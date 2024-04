Para promover ações e oficinas de conscientização sobre temas como sexualidade, diabetes e outras áreas da saúde, nesta quinta-feira feita (25), o Instituto Moinhos Social promove na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre, a quarta edição da Feira de Saúde e Cidadania. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado das 10h às 15h, no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, situado na Estrada João de Oliveira Remião, 4444.