Para reforçar o atendimento nos hospitais que receberam novos pacientes devido às enchentes, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) está organizando a abertura de até 500 leitos clínicos em diversas regiões do Rio Grande do Sul. De acordo com a pasta, essas vagas já estão disponíveis em diferentes instituições gaúchas, mas precisam ser devidamente reguladas para que possam ser acessadas. Além disso, são necessários recursos federais para financiar esse funcionamento.