Pelo menos 12 mil itens de higiene e primeiros socorros e 3 mil caixas de medicamentos, especialmente de prevenção à leptospirose, devem chegar ao Rio Grande do Sul até o final desta semana. O material será destinado para doações e para reabastecimento de unidades da Panvel Farmácias, que reorganizou o funcionamento do seu Centro de Distribuição em São José dos Pinhais, no Paraná, para enviar donativos ao RS.