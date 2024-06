A Secretaria Estadual da Saúde confirmou nesta quarta-feira (29), mais dois óbitos por leptospirose relacionados às enchentes no Rio Grande do Sul. O total chega, portanto, a sete mortes pela doença. As mais recentes foram de dois homens, de 56 e 59 anos, residentes em Porto Alegre e Canoas. A primeira ocorreu no dia 23 e a segunda, no dia 21.