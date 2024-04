Com alta no número de óbitos e casos de influenza, o RS vai ter postos de saúde abertos, neste sábado (13), para o dia Dia D da campanha contra a gripe. Segundo a Secretaria da Saúde, nas primeiras 14 semanas do ano passado, foram 73 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), contra 237 neste ano.