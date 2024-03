As plantas alimentícias não convencionais (pancs) têm ganhado espaço no cardápio dos brasileiros. Como o próprio nome sugere, as pancs são espécies ou partes de plantas que podem ser consumidas, mas que não aparentam ser comestíveis. Incluir esses alimentos na rotina pode trazer uma série de benefícios para a saúde, além de contribuir para a construção de uma alimentação diversificada.