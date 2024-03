O Ciclo Original convida o leitor a viajar no tempo para entender como era a vida e o ambiente ao qual o ser humano está biologicamente mais adaptado e por que as mudanças nos últimos séculos estão trazendo uma epidemia de doenças crônicas. O objetivo do urologista Fernando Bastos, autor do livro, é promover um estilo de vida que concilia o mundo contemporâneo e os hábitos dos nossos ancestrais.