O Ministério da Saúde anunciou que realizará, no próximo sábado (2), o Dia D contra a dengue. A mobilização nacional terá ações em todos os Estados e municípios do país. Em Porto Alegre, agentes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atuarão, principalmente, nos bairros das zonas Norte e Sul. O objetivo das iniciativas é reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.