Com abordagem que relaciona momentos de lazer e descontração, especialmente na prática de atividades físicas, com dores no peito, a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul (Socergs) lançou, no dia 31 de janeiro, uma campanha de alerta e conscientiza sobre o infarto. “Fui jogar futebol com amigos e tive uma dor no peito. E agora?”, diz uma das frases destaque da ação, veiculada nas redes sociais.