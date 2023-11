A morte precoce de um jovem em Soledade, no norte do RS, nesta terça-feira (14) lançou um alerta sobre o mal súbito, que pode acometer pessoas de qualquer idade. Mal súbito é uma terminologia genérica utilizada para descrever o ato de passar mal, caracterizando-se como todo o evento inesperado seguido de perda de consciência (síncope, ou desmaio), com causas que, geralmente, não são fatais.