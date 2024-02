O Rio Grande do Sul registra 466 municípios infestados por dengue em 2024, o que representa 93% do total. O acumulado de casos confirmados da doença no Estado até a sétima semana epidemiológica é de 5,6 mil pacientes, mais que todas as infecções no período desde 2015 (1.896 casos), segundo o painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde (SES).