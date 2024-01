Com a vacinação contra a covid-19 restrita a grupos prioritários em Porto Alegre desde segunda-feira (8), o imunizante segue sem previsão de venda em farmácias e clínicas privadas da Capital. A reportagem de GZH consultou 13 clínicas privadas e farmácias na cidade sobre a disponibilidade da vacina e nenhuma delas está administrando doses no momento. A maioria também informou que avalia a possibilidade de compra no futuro, mas não há previsão concreta.