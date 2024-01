A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou o laudo pericial sobre a morte dos quatro jovens que foram encontrados desacordados no interior de uma BMW em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, no dia 1º de janeiro. De acordo com o relatório, a causa dos óbitos foi asfixia com monóxido de carbono, causado pela modificação do escapamento do veículo. Mas, o que é esse gás e quais os riscos que ele representa ao corpo humano?