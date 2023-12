Os serviços de traumatologia e ortopedia do Hospital Restinga e Extremo Sul (HRES) serão encerrados para moradores que não moram em Porto Alegre a partir desta quarta-feira (12). Segundo a prefeitura, o corte do repasse referente ao Programa Assistir do governo do Estado motivou a restrição, já que não será possível arcar com os custos. Pacientes que residem na Capital continuarão sendo atendidos.