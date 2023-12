As plantas medicinais, sejam elas nativas ou exóticas, são parte do cotidiano dos brasileiros. Essas ervas são comumente consumidas em forma de chás e podem ajudar a tratar uma série de sintomas, desde gases até hipertensão. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul (SES-RS) desenvolveu um documento para orientar a população sobre como aproveitar os benefícios de diversas plantas. Entre elas, estão quatro opções de chás para quem apresenta sinais de ansiedade.