Nesta sexta-feira (17), a Emergência de adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) recebe apenas novos pacientes em casos de risco de morte devido à superlotação. São atendidos 160 pessoas no local com 56 leitos. Uma superlotação de 287,5%. Por isso, foram acionados protocolos de restrição máxima.