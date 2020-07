Distanciamento social Veja como prefeitos gaúchos avaliam decisão do governo do Estado de manter bandeira vermelha em municípios Regiões de Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Caxias do Sul permanecem no nível alto de restrições