Entrevista "Cloroquina está sendo vista como salvadora, mas não é", diz médica de comissão que debateu uso do medicamento com Bolsonaro Ludhmila Abrahão Hajjar, diretora de ciência e tecnologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, afirma estar havendo otimismo exagerado sobre a droga no combate ao coronavírus