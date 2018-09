Fronteiras do Pensamento "Quero que vocês tenham menos medo do câncer", diz o oncologista Siddhartha Mukherjee Autor de "O Imperador de Todos os Males – Uma Biografia do Câncer", livro que ganhou o Prêmio Pulitzer de não ficção, o médico e escritor indiano procurou desmistificar a doença, mas sem diminuir seus perigos