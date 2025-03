Iniciada construção de muro de proteção contra enchente no bairro Rio Branco, em Canoas

Um dos pontos onde a água da enchente de 2024 venceu o sistema de defesa de Canoas será recuperado e reforçado. A prefeitura estima concluir em até seis meses a construção de um novo muro de contenção no bairro Rio Branco, com extensão de 108 metros. O início das obras foi oficializado nesta segunda-feira (17).

Até a enchente, a região às margens do Rio Gravataí e vizinha de Porto Alegre contava com um muro mais frágil. Com a tragédia de maio de 2024, a estrutura veio abaixo, inundando ainda mais o bairro Rio Branco, que também sofreu com a ruptura de um ponto do dique às margens da BR-448.