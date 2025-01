Pela primeira vez no ano, Rio Grande do Sul suspende captação de água no Rio Gravataí devido à estiagem

A captação de água para irrigação está suspensa no Rio Gravataí e apenas o abastecimento público está garantido na região. Em portaria publicada nesta quarta-feira (29), a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), além de limitar o recurso hídrico, aprovou uma resolução pelo Conselho dos Recursos Hídricos do RS determinando limites de captação de água em período de estiagem em toda a Bacia do Rio dos Sinos.