Produtores de leite já sentem os efeitos da falta de chuva no norte do RS

Propriedades rurais gaúchas já sentem as consequências da falta de chuva deste verão. Com temperaturas que ultrapassam os 30ºC, o calor intenso tem prejudicado o bem-estar dos animais , causando estresse térmico. Como consequência, produtores de leite relaram a diminuição na produção dos bovinos.

Mesmo com o avanço tecnológico na produção leiteira , Casca tem um único galpão totalmente climatizado e há poucos casos semelhantes no RS, completou Dall Acqua.

O engenheiro compara os animais com uma "bacia de fermentação móvel". Isso porque, depois de ingerir os alimentos, as vacas de leite começam um processo de fermentação em seu estômago , o que gera ainda mais calor.

— No momento que temos um excesso de calor e esses animais não têm um ambiente com temperatura controlada, ele acaba sofrendo mais e isso reflete em queda de produção — pontua.

Além do estresse térmico, as altas temperaturas também fazem com que haja perda ou diminuição da qualidade nutritiva do pasto. Há prejuízo no milho, o que respinga na produção da silagem usada na alimentação de animais confinados.