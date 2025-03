Funcionário de atacado é afastado após queda de caixas de leite condensado em cliente em Canoas; polícia investiga caso

O funcionário que manuseava o equipamento de onde uma carga de caixas de leite condensado desabou sobre uma cliente em um supermercado foi afastado, confirmou nesta quarta-feira (12) o supermercado Via Atacadista.

O caso aconteceu no domingo (9), em Canoas, na Região Metropolitana. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar se houve imperícia no manuseio de equipamento do supermercado.