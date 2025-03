Cliente é atingida por carga de leite condensado em atacado de Canoas; veja vídeo

Acidente aconteceu no final da tarde de domingo. Reprodução / Redes sociais

Uma mulher foi hospitalizada após ser atingida por carga de leite condensado na loja do Via Atacadista, no bairro Mathias Velho, em Canoas, no final da tarde de domingo (9).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um funcionário é visto operando uma transpaleteira — com a carga de leite condensado. A máquina tomba e derruba a mercadoria sobre a mulher, que fazia compras no momento do acidente.

Em seguida, clientes e funcionários correm em direção à vítima para tentar socorrê-la. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a mulher foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas.

De acordo com o Hospital de Pronto Socorro do município, o estado de saúde dela permanecia estável na terça-feira (11). A mulher tem 19 anos e aguarda transferência para realizar cirurgia na pelve, conforme a instituição.

Segundo o delegado Marco Antonio Arruda Guns, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Canoas, será instaurado um inquérito para apurar se houve imperícia no manuseio da máquina.

A Via Atacadista lamentou o ocorrido e informou, em nota, que "está investigando o caso e garante que tomará, o mais breve possível, as medidas necessárias para corrigir eventuais falhas."

O que diz o Via Atacadista

A empresa se manifestou por meio de nota. Veja a íntegra a seguir:

"A Via Atacadista confirma a ocorrência do incidente em sua loja de Canoas no último domingo. A empresa lamenta o ocorrido e afirma que sua equipe agiu prontamente, prestando socorro imediato e acompanhando a pessoa envolvida nos devidos atendimentos médicos.

Além disso, a Via Atacadista assegura que segue e prioriza a segurança e o bem-estar de colaboradores e clientes, cumprindo rigorosamente as normas técnicas. A empresa está investigando o caso e garante que tomará, o mais breve possível, as medidas necessárias para corrigir eventuais falhas."

As diferenças entre transpaleteira e empilhadeira

A transpaleteira e a empilhadeira são equipamentos essenciais para a movimentação de cargas em armazéns e indústrias, mas possuem diferenças significativas.

A transpaleteira, também conhecida como paleteira, é utilizada para transportar paletes a curtas distâncias e em superfícies planas. Ela pode ser manual ou elétrica, sendo ideal para operações que exigem agilidade para manobras em espaços reduzidos. Sua principal função é levantar e mover paletes, mas não possui a capacidade de empilhar cargas em alturas elevadas.

Por outro lado, a empilhadeira é um equipamento mais robusto e versátil, projetado para levantar, transportar e empilhar cargas em diferentes alturas. Existem diversos tipos de empilhadeiras, como as elétricas, a combustão e retráteis, cada uma adequada para diferentes necessidades operacionais. As empilhadeiras são essenciais em operações logísticas que demandam a movimentação de grandes volumes de carga e a organização de estoques em prateleiras altas.

Em resumo, enquanto a transpaleteira é ideal para movimentações horizontais e rápidas, a empilhadeira se destaca pela capacidade de empilhar e alcançar alturas maiores.