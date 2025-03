Eldorado do Sul e Guaíba enfrentam falta de água nesta terça-feira

Um serviço da Corsan na manhã desta terça-feira (18) pode causar interrupções e oscilações na distribuição de água todo o município de Eldorado do Sul e em parte de Guaíba . Uma equipe está consertando um vazamento na válvula de um reservatório da estação de tratamento de água Guaíba.

Além de Eldorado do Sul, que é abastecido pela rede, a manutenção provoca instabilidade em Guaíba no Centro e nos bairros Bom Fim, Chácara Das Paineiras, Cohab, Fátima, Ipê, Jardim dos Lagos, Loteamento do Engenho, Morada da Colina, Parque 35, Pedras Brancas, Ramada, Santa Rita e São Francisco.