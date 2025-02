Um brinde à história: tour com paradas em cervejarias mostra o passado industrial do 4º Distrito; veja vídeo

O 4º Distrito de Porto Alegre é conhecido por ser uma região cultural vibrante, que orgulha moradores e atrai visitantes. Além disso, a região da Zona Norte foi sede de grandes indústrias, que desempenharam um papel importante no desenvolvimento da cidade.

Essa história é contada ao longo de uma caminhada de três horas, com paradas em cervejarias, organizada pelo Viva+Poa. É o Histórias & Cervejas do 4º Distrito, que está com ingressos à venda a R$ 50 para o dia 19 de abril, das 16h às 19h.

A caminhada explica a origem do nome 4º Distrito, que remonta à divisão de Porto Alegre em distritos a partir de 1890. O 1º Distrito é o Centro Histórico; o 2º abrange a Zona Sul; o 3º inclui os bairros Floresta, Independência e Moinhos de Vento; e o 4º é a Zona Norte.

Caminhada Histórias & Cervejas do 4º Distrito tem duração de três horas. Kizzy Abreu / Agencia RBS

Como é o tour

O ponto de partida da caminhada é o DC Navegantes, no bairro Navegantes. Essa área foi sede do complexo industrial da Indústria de Tecidos Renner desde 1912, e o tour explica como a Renner foi uma das empresas mais representativas da época.

Ao longo do passeio, o visitante conhece outros marcos industriais. Um deles é o prédio da antiga Fiateci, que também abrigou uma indústria têxtil.

O tour passa ainda pelo local onde funcionava a fábrica de chocolates Neugebauer, a primeira do Brasil. Outro destaque é a Sociedade de Gondoleiros, que, no passado, foi uma das maiores referências do Carnaval de Rua da região.

O 4º Distrito foi inicialmente pensado para funcionar como uma vila operária, com moradias próximas às fábricas, além de oferecer serviços de lazer, saúde e educação. Embora essa ideia tenha se concretizado em outras cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, em Porto Alegre o projeto não foi totalmente implantado.

Ainda assim, deixou marcas no desenvolvimento social e urbano da região.

Polo criativo e cervejeiro

O tour também aborda a evolução do bairro, explicando os fatores que levaram as indústrias a se deslocarem para o interior do Rio Grande do Sul. O aumento no preço dos terrenos e a necessidade de expansão das fábricas foram determinantes.

O transporte rodoviário e a modernização das rodovias, aliada ao declínio da navegação e da estrada de ferro como principais meios de transporte, forçaram a reconfiguração da indústria local.

Na parte final do tour, os participantes são levados a refletir sobre o presente da região, que passou a se destacar como um polo criativo e cervejeiro.

Porto Alegre, conta com uma produção cervejeira crescente, o que é explorado em uma visita à fábrica da 4Beer, onde é possível conhecer o processo de produção da bebida. O passeio termina no Nosso Tap Room, onde o grupo pode relaxar e aproveitar o ambiente.