Em que pé está o projeto para construir o prédio mais alto de Porto Alegre

Segue, mas a passos lentos, o projeto para construção do prédio que pretende ser o mais alto de Porto Alegre. O empreendimento prevê altura de 117 metros e 35 andares. Com isso, superaria o prédio Santa Cruz , erguido entre o final da década de 1950 e início dos anos 1960, que tem 107 metros de altura e 32 pavimentos.

O projeto é da Bewiki, que irá erguê-lo no 4º Distrito. A obra recebeu a autorização ainda em 2022 e a preparação do terreno foi iniciada em 2023. A coluna acompanhou desde o início, o que faz os leitores perguntarem periodicamente sobre o andamento.

Fundador da Bewiki, Eduardo Gastaldo garante que continuam as negociações para viabilizar o prédio. Citou também o impacto da enchente no 4º Distrito, mas afirma que a rápida recuperação da região é favorável.

— Estamos viabilizando o "funding" ( o dinheiro a ser investido no projeto, inicialmente projeto em R$ 150 milhões ). Os custos financeiros estão em uma curva crescente (subindo). Seguimos negociando. O modelo da Bewiki vem para alavancar novas iniciativas no 4º Distrito — acrescenta.

— Estamos no processo final de concorrências para decidir a construtora . Ainda não está fechada, mas será uma empresa local, para gerar empregos e renda na cidade — complementa Gastaldo.

Em paralelo, o grupo trabalha na recuperação da fachada do prédio histórico do antigo moinho de farinha na esquina das ruas Sete de Abril e Emancipação, que fará parte do complexo.