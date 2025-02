Trabalhadores expostos ao sol buscam saídas para enfrentar calorão em Porto Alegre: "Tem sido horrível"

Hidratação, boné, protetor solar e descanso na sombra foram as opções relatadas para reduzir o impacto do tempo seco na saúde.

O termômetro digital da reportagem indicou 33,3ºC por volta das 10h na orla de Ipanema , na Zona Sul. Naquele momento, equipes da Cootravipa realizavam limpeza do local . Entre os trabalhadores estava Tiago Miranda, 43 anos, que permaneceria no endereço até 11h30min.

— Trabalho desde 2016 com isso (limpeza) e sinto que o calor está piorando . Passei bastante protetor e já tomei uns dois litros de água até agora — relatou o gari, que contou ter caprichado no protetor solar para o dia escaldante.

Calorão no Centro

Por volta das 11h, uma nova medição de Zero Hora indicou 34,3ºC na frente do Mercado Público , no Centro Histórico. Ainda que fraco, havia vento, que ajudava a reduzir a sensação de calor.

— Mexo com equipamentos e enfrento todo o tipo de temperatura. No frio, com uma roupa adequada, não tem problema de entrar em uma câmara com -20ºC. O calor é pior porque não tem muito o que fazer se o trabalho é no sol — disse o técnico de equipamentos de gastronomia.