Porto Alegre é a terceira cidade mais quente do mundo nesta terça-feira; veja lista

Termômetro chegou aos 35ºC na manhã desta terça-feira em Porto Alegre. Jefferson Botega / Agencia RBS

A onda de calor que atua sobre o sul da América do Sul faz com que as cidades dessa parte do continente figurem entre as mais quentes na manhã desta terça-feira (25).

O município de Ñeembucú, no Paraguai, a capital do país, Assunção, e Porto Alegre formavam o top três das cidades mais quentes, com 34ºC e 33ºC, respectivamente.

A capital dos gaúchos também era a mais quente do país no meio da manhã de hoje.

A projeção, conforme a Climatempo, é que Porto Alegre chegue aos 38ºC. Apesar de alta, a temperatura não bate o recorde registrado em 11 de fevereiro, quando chegou aos 39,8ºC.

A elevação da temperatura é resultado da terceira onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul em 2025. Dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na última semana indicam termômetros até 5°C acima da média.

Inmet emitiu dois alertas de perigo para onda de calor no Rio Grande do Sul, válidos até quarta-feira (26). Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Divulgação

— A semana vai ser de muito calor no Rio Grande do Sul. As temperaturas vão permanecer elevadas pelo menos nos próximos 10 dias no Estado — afirmou meteorologista Marcelo Schneider, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira (24).

Por que está mais quente?

De acordo com Gustavo Rasera, meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o que motiva esse cenário é a entrada de uma massa de ar quente vinda do norte da Argentina e do Paraguai, que inibe a formação de nebulosidade.

Rasera explica que as áreas perto da fronteira acabam sendo as mais afetadas por conta da proximidade com esse núcleo mais quente e seco.

— Com maior insolação e menos nebulosidade, vai aquecendo essa massa. Essa circulação bloqueia avanços (dessa massa) na direção norte e sul e favorece a condição de tempo bom e de estabilidade por dias. Isso vai gradualmente esquentando e secando — destaca.

Quais as cidades mais quentes do mundo nesta terça

Ñeembucú, Paraguai: 34ºC Assunção, Paraguai: 33ºC Porto Alegre: 33ºC Misiones, Argentina: 31ºC Montevideo, Uruguai: 31ºC Rio de Janeiro, Brasil: 29ºC Salvador, Brasil: 29ºC Manaus, Brasil: 28ºC Thargomindah, Austrália: 28ºC Cuiabá, Brasil: 27ºC Nova Delhi, Índia - 26ºC Cabuyao, Filipinas: 26ºC Santiago, Chile: 23ºC Sydney, Austrália: 23ºC Sana’a, Yemen: 22ºC Casablanca, Marrocos: 19ºC Córdoba, Argentina: 19ºC Doha, Qatar: 16ºC Phoenix, Estados Unidos: 14ºC Sanbao, China: 11ºC

Fonte: timeanddate.com

Dados coletados às 10h30min de 25/02/2025

Máximas no RS desde 1910

43,8ºC - Quaraí (04/02/2025) 42,9ºC - Uruguaiana (27/02/2022) 42,6ºC - Jaguarão (01/01/1943) 42,5ºC - Quaraí (03/02/2025) 42,4ºC - Quaraí (23/01/2025), Dom Pedrito (janeiro de 1943, sem confirmação do dia) e São Luiz Gonzaga (16/01/1943) 42,3ºC - Santa Cruz do Sul (17/02/1929)