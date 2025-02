Incêndio atinge quitinetes em condomínio de contêineres na zona leste de Porto Alegre

Um incêndio atingiu um conjunto de contêineres que funcionam como moradia na Avenida Cubanos, no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. As chamas já estão controladas, mas ainda não foram extintas.

Não há informações sobre feridos, contudo, uma moradora, que voltava ao prédio no momento do fogo, precisou de atendimento do Samu devido à fumaça.

Os bombeiros foram acionados por volta das 14h30min. De acordo com a corporação, cinco caminhões trabalham no local e mais de 8 mil litros de água já foram utilizados.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, os contêineres tinham espumas inflamáveis entre as paredes internas e externas, que serviam para fazer o isolamento acústico das quitinetes.

Não há informações sobre o que provocou as chamas. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) também está no local, e há bloqueio de trânsito na esquina da Cubanos com Albion.