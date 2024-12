Colocação de proteções nas laterais da Rua da Conceição ainda não tem data para ocorrer

Etios saiu da pista e capotou por volta das 7h30min desta segunda-feira (9). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre ainda não estima uma data para que o trecho da Rua da Conceição elevado para formar o corredor de acesso à cidade durante a enchente de maio passe a contar com proteções nas laterais. Um carro capotou ao sair da pista no local na manhã desta segunda-feira (9).

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), o projeto de "requalificação" da estrutura está em "fase interna de licitação". As melhorias previstas para a via são, de acordo com a pasta:

sinalização;

iluminação;

contenções laterais;

drenagem;

colocação de gabião (malha de fios de aço para estabilização de encostas);

plantação de vegetação.

A Smoi informa que a licitação deve acontecer, de fato, no começo de janeiro (veja a nota completa abaixo). Concluído o trâmite burocrático e dada a ordem de início, o prazo para execução da obra será de até 150 dias.

Corredor de acesso

O trecho integrou uma das três estruturas emergenciais criadas durante a enchente para permitir a ligação viária entre Porto Alegre e Região Metropolitana. O caminho deu acesso a veículos de emergência e abastecimento da cidade.

Após a crise climática, a prefeitura da Capital optou por manter a estrutura. O objetivo era realizar obras na via elevada para adequá-la ao tráfego e à infraestrutura urbana do entorno.

Atualmente, as laterais do corredor estão expostas, com pedras e terra à mostra. Cones foram dispostos ao longo da rua, buscando sinalizar ao motorista o perigo de uma queda e ausência de estruturas de proteção.

O acidente

Por volta das 7h30min desta segunda-feira (9), um Etios caiu da Rua Conceição, capotando até a via inferior.

O motorista relatou a policiais que trafegava da Avenida Castello Branco em direção ao Túnel da Conceição quando perdeu controle do carro. Ele estava sozinho no veículo e se feriu levemente. O acidente não prejudicou o trânsito na região.

O que diz a prefeitura