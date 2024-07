Após decidir manter corredor de acesso a Porto Alegre em definitivo, prefeitura promete qualificar estrutura

O que começou como algo provisório, a estrutura de pedra e asfalto que conecta a Avenida Castelo Branco ao Túnel da Conceição, no sentido Interior-Capital, o corredor de acesso a Porto Alegre, será mantido em definitivo. Após o anúncio da decisão pela prefeitura nesta quinta-feira (18), a via elevada, implantada durante o avanço das águas do Guaíba sobre o Centro Histórico na enchente de maio, deverá receber obras para adequar o tráfego e se integrar à infraestrutura urbana do entorno. Mas a prefeitura não se comprometeu com prazos.