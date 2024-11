Ao longo de 21 anos, a sala de troféus da escola de futsal da Associação de Moradores da Vila Elizabeth, no bairro Sarandi, exibiu com orgulho apenas marcas de glórias. Além de taças e medalhas de competições, estão por lá fotos de nomes revelados pela escolinha e que depois ganharam o mundo jogando na dupla Gre-Nal e em outros grandes clubes, como Matheus Biteco (falecido no acidente da Chapecoense), Guilherme Biteco, Eduardo Sasha e Yuri Mamute.