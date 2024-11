Fogo atingiu fios de luz por volta das 7h30min desta segunda-feira (18), em frente à sede do Centro de Recuperação de Porto Alegre (Cerepal), localizada na Rua Brigadeiro Oliveira Neri, no bairro Passo D’Areia, na zona norte da Capital. O incêndio causou a interrupção da distribuição de energia elétrica no local, forçando o cancelamento de todas as atividades.