O terceiro edital para recuperação de partes do talude do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, foi aberto às 10h desta quinta-feira (10) e recebeu propostas de quatro empresas. Esta licitação é destinada aos reparos em quatro trechos próximos à PUC-RS, sendo dois na margem esquerda do arroio, perto da Rua Cristiano Fischer, e dois em frente ao campus da universidade.