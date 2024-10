Com estragos causados pela enchente de maio, a orla de Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, começou a ser recuperada, com promessa de melhorias para conter futuras cheias. A ordem de início dos trabalhos foi dada na manhã desta quinta-feira (10), pela Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), e do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática.