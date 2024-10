Um ato em memória das vítimas do ataque do Hamas há um ano, em Israel, foi realizado nesta segunda-feira (7). Integrantes da comunidade judaica do Rio Grande do Sul e representantes da sociedade civil se reuniram na Sinagoga da União Israelita Porto Alegrense (UIPA). O atentado de 7 de outubro de 2023 deixou 1.205 mortos.