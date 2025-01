Causas das punições

O time mineiro está punido desde outubro de 2024 . A proibição se dá por conta de uma d ívida com o zagueiro colombiano Oswaldo Bocanegra , contratado no mesmo ano. O Villa Nova estreia no Campeonato Mineiro em 19 de janeiro.

Já o transfer ban ativo do Ceará é devido a uma cobrança do Vissel Kobe, do Japão, por uma dívida de negociação feita em 2019 envolvendo atacante Wescley. O clube nordestino já anunciou sete jogadores para a temporada de 2025, mas, de acordo com a Fifa, por enquanto ainda não pode registrá-los na CBF. O time, que disputará a Série A neste ano, estreia no dia 18 de janeiro pelo Campeonato Cearense.