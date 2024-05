Mantido refém pelo grupo terrorista Hamas desde os ataques de 7 de outubro, o brasileiro Michel Nisembaum, 59 anos, morto na Faixa de Gaza, viveu, no início dos anos 1970, em Porto Alegre. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, ele estudou no Colégio Israelita, na capital gaúcha, onde passou parte da infância.