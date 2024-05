Como faz algum tempo que não escrevo sobre a guerra no Oriente Médio, cabe reafirmar que apoiar a criação do Estado Palestino, com a coexistência pacífica entre israelenses e palestinos, não significa justificar o terrorismo nem os crápulas do Hamas. Tampouco significa justificar as ações desproporcionais do governo de Benjamin Netanyahu e suas forças armadas contra civis na Faixa de Gaza.