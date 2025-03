Presidência brasileira na COP30, de Belém, lança primeiro manifesto, mas eliminação dos combustíveis fósseis fica de fora

A carta divulgada nesta segunda-feira (10) por André Corrêa do Lago , presidente da COP30 — a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorrerá em Belém —, não citou tópicos sensíveis da pauta ambiental, como a eliminação dos combustíveis fósseis .

Um dos pontos altos da carta foi a defesa do financiamento público para quebrar as barreiras da desigualdade entre os países na pauta da mudança climática. A COP29, realizada em Baku (Azerbaijão), por exemplo, frustrou ambientalistas, já que o valor estipulado para financiamento climático, de US$ 300 bilhões por ano até 2035, ficou longe dos US$ 1,3 trilhões reivindicados.