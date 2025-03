UFRGS deve avaliar neste mês criação da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) deve avaliar, no próximo dia 28, a criação da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade (PROAFE). A informação foi dada pela reitora Márcia Barbosa, em entrevista ao Conversas Cruzadas na última sexta-feira (7). Conforme a pesquisadora, a proposta é incluir as mulheres nas políticas de ações afirmativas da universidade.