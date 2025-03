Entenda por que a Síria pode se tornar o novo Iraque

A História é pródiga em exemplos do que ocorre com um país formado por uma colcha de retalhos étnico-religiosa quando ditaduras sanguinárias que mantiveram a unidade à fórceps se desfazem.

No Iraque de Saddam Hussein , a invasão americana em 2003 e a imposição no poder de um governo pró-Ocidental fizeram aflorar ressentimentos internos e uma guerra civil que durou décadas.

Como a vingança é prima-irmã do ocaso de regimes autoritários responsáveis por matanças e torturas, era bem previsível que, cedo ou tarde, a panela de pressão explodisse. Desde quinta-feira, grupos armados alauítas, grupo religioso que forma uma ramificação do islamismo xiita do qual Bashar al-Assad é oriundo, começou a atacar membros do atual governo.