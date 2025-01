Confira o calendário do IPTU 2025 na Região Metropolitana

O ano mal começou, mas algumas obrigações com o fisco já batem à porta. Uma delas é o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) , cobrados conjuntamente em alguns municípios.

O Zero Hora entrou em contato com 12 prefeituras da Região Metropolitana em busca das datas de pagamento. Abaixo, também é possível encontrar informações sobre isenções e como tirar dúvidas.

Em Porto Alegre , por exemplo, o desconto da cota única – pagamento do valor total em apenas uma parcela – pode chegar a 12%. Já em Alvorada e Viamão , esse abatimento pode atingir 30% do valor.

Também é possível parcelar ao longo do ano os valores devidos. A maioria dos municípios permite pagar em até 10 vezes sem juros, mas os valores não têm os descontos oferecidos na cota única.

Neste ano, também, alguns municípios prepararam descontos e condições especiais para imóveis atingidos pela enchente de maio do ano passado .

Das administrações consultadas pela reportagem, Guaíba e Eldorado do Sul informaram que ainda não têm o detalhamento da forma que se dará a cobrança do imposto nem dos valores.

Em Guaíba, a definição aguarda aprovação da Câmara de Vereadores e deve ficar para o final de janeiro. Já Eldorado do Sul pretende definir no final de fevereiro, de acordo com a Secretaria da Fazenda da cidade.